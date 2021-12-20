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Общество20 декабря 2021 4:17

Челябинские водители застряли в восьмибалльных пробках из-за снега и аварий

Утром 20 декабря движение оказалось затруднено сразу в нескольких районах Челябинска
Елена КОЛЧИНА
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Фото: Ирина Фадюшина, комитет дорожного хозяйства Челябинска, Яндекс.Пробки

Фото: Ирина Фадюшина, комитет дорожного хозяйства Челябинска, Яндекс.Пробки

Дорожная ситуация в утренние часы 20 декабря в Челябинске оказалась с сложной. Сервис «Яедекс.Пробки» оценил интенсивность дородных заторов в 8 баллов.

После сильного снегопада, прошедшего в выходные, и ночного похолодания на дорогах остались снег и лед. Сразу на нескольких участках произошли ДТП.

Движение больше всего затруднено на участках улиц Чичерина, Братьев Кашириных, Труда, Куйбышева, Блюхера, Доватора, Воровского, Комарова, Механической, на проспектах Победы и Ленина, Свердловском проспекте и в районе железнодорожного вокзала.

Метеорологи предсказывают, что днем 20 декабря снова может пойти снег, а на дорогах будет образовываться гололедица от наката.

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