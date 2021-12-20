Челябинские водители застряли в восьмибалльных пробках из-за снега и аварий

Фото: Ирина Фадюшина, комитет дорожного хозяйства Челябинска, Яндекс.Пробки
Дорожная ситуация в утренние часы 20 декабря в Челябинске оказалась с сложной. Сервис «Яедекс.Пробки» оценил интенсивность дородных заторов в 8 баллов.
После сильного снегопада, прошедшего в выходные, и ночного похолодания на дорогах остались снег и лед. Сразу на нескольких участках произошли ДТП.
Движение больше всего затруднено на участках улиц Чичерина, Братьев Кашириных, Труда, Куйбышева, Блюхера, Доватора, Воровского, Комарова, Механической, на проспектах Победы и Ленина, Свердловском проспекте и в районе железнодорожного вокзала.
Метеорологи предсказывают, что днем 20 декабря снова может пойти снег, а на дорогах будет образовываться гололедица от наката.
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