В Челябинске задержали мужчину, сообщившего о ложном минировании торгового центра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали челябинца, который сообщил о ложном минировании ТРК. Звонок о неком «опасном предмете» поступил в отдел Тракторозаводского района, после чего сотрудники выехали в торговый центр, но ничего подозрительного там не нашли.

После этого полицейские нашли горе-пранкера, которым оказался 34-летний челябинец. Теперь на него завели уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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