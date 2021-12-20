В Челябинской области за день 581 человек заболел коронавирусом

В Челябинской области зарегистрировали более 141 тыс. случаев коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки медики выявили 581 новый случай коронавируса. Накануне сообщали о 592 заболевших за день.

От Covid-19 сейчас лечится 5451 житель Челябинской области.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 141 048 южноуральцев.

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