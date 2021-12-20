В Челябинске 126 посетителей ТРК оштрафовали за отсутствие масок

Полицейские проверили, носят ли маски посетители и продавцы ТРК Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время рейдов по торговым центрам на прошедшей неделе полицейские составили 126 протоколов о нарушении масочного режима. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов. Он уточнил, что проверки устроили в 678 организациях, в том числе в торговых комплексах «Светофор», «Башня», «Родник», «ГагаринПарк», «Синегорье», «Горки», «Кольцо», «КС», «Куба», «Радуга» и «Алмаз».

Представители мэрии вместе с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора проверили также 6 предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В результате составили 4 протокола о нарушениях, 3 из них уже передали в суд, чтобы приостановить деятельность допустивших антисанитарию организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru