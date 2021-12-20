В Челябинске осудили бывшую сотрудницу банка за хищение денег вкладчиков

Женщину признали виновной в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила деньги вкладчиков. Она была признана виновной в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Как установил суд, в период с 2019 по 2020 год подсудимая, находясь на должности старшего операциониста-кассира, совершила хищения средств с личных счетов нескольких человек. Она подделала подписи и перевела деньги от их имени на новые банковские счета.

— Размер причиненного ущерба 7 вкладчикам составил около 4 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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