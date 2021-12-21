В Челябинске на линию вышел новогодний трамвай с Дедом Морозом

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на линию вышел новогодний трамвай, водитель которого ездит в костюме Деда Мороза. За рулем 22-го маршрута «Чичерина — Чистопольская» ездит Константин Пацула, который на работу теперь ходит действительно как на праздник.

Водитель не только приоделся к Новому году, но и разукрасил свой вагон, чтобы передать праздничное настроение всем пассажирам.

— Костя сам договаривался с руководством, все согласовывал. Трамвай обклеили при поддержке руководства, а внутри украсили своими силами. Пассажиры реагируют с улыбкой, — рассказала «Хорошим новостям» кондуктор вагона Ольга Романова.

Константин наряжает свой трамвай уже не первый год. Горожане, замечающие такой яркий вагон на улицах, машут водителю и охотно фотографируют.

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