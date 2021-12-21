Челябинка получит полмиллиона рублей компенсации за ожог на операции

Изначально пострадавшей должны были выплатить 150 тысяч рублей, но она подала апелляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинка через суд добилась выплаты компенсации за полученный ожог во время операции, которая проходила в горбольнице №6. Металлургический районный суд обязал медучреждение выплатить 150 тысяч рублей за допущенную врачебную ошибку. Однако женщина посчитала, что эта сумма должна быть больше и подала апелляцию. Иск рассмотрел областной суд.

На суде пострадавшая рассказала, что после полученной травмы ей пришлось дважды перенести операцию по пересадке кожи. Кроме того, она долгое время не могла осуществлять самостоятельный уход за своими малолетними детьми. И вдобавок ей также предстоит пройти через пластические операции, которые должны скрыть последствия ожога.

— Суд апелляционной инстанции, учитывая конкретные обстоятельства дела, степень нравственных и физических страданий истца, увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Решение вступило в законную силу.

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