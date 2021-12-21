Завкафедры вуза в Миассе заподозрили в получении взяток от студентов

По версии следствия, подозреваемый получил на взятках более 90 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заведующего кафедры филиала вуза в Миассе. Преподаватель подозревается в получении взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятки от студентов за сдачу экзаменов без фактической проверки. Общая сумма всех средств составила более 90 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального управления МВД. Они также осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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