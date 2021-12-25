Граффитисты разукрасили челябинский ТРК в розовый

ТРК надоело быть серым. Фото: Граффити Роспись стен Челябинск/vk.com

ТРК «Горки» в Челябинске сменил цвет фасада. Художники «Граффити Россия» разукрасили здание в розовый.

Фото: Граффити Роспись стен Челябинск/vk.com

— Сдержанный серый сменился ярким, сочным, насыщенным оттенком розового. Огромный логотип графически выделяется и привлекает внимание. Нанесение таких больших логотипов не простая задача, но мы справились, — рассказали в Ассоциации художников «Граффити Россия».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru