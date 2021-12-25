В Челябинской области на льду возле моста нарисовали гигантскую открытку

Фото: ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» / vk.com

В Троицке (Челябинская область) студенты нарисовали на льду возле старого моста гигантскую новогоднюю открытку. Ее размеры в длину составляют более 120 метров, а в ширину – 110. Результатом работ поделились в группе Троицкого технологического техникума во «Вконтакте».

— Работы проводились со всеми предосторожностями на льду и отличным настроением! С Новым годом, любимый город! С Новым годом, Россия! — сообщают представители ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

В центре на открытке нарисована елка со звездой, а вокруг нее сверху по бокам расположились шестерня и колос – это символы техникума. А снизу под новогодним деревом гигантскими буквами нанесена надпись «С новым годом».

Жители Троицка уже оценили работу студентов и поблагодарили их за труд и потраченное время.

— На днях шла с детьми, такая красота и дети довольны и в восторге были. Спасибо вам кто придумал и сделал, — пишут местные жители в соцсетях.

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