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Здоровье27 декабря 2021 8:54

В Челябинске главврач сети клиник умер от коронавируса

Дмитрия Плюхина не стало 25 декабря
Елена КОЛЧИНА
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Фото: Дмитрий Плюзин/facebook.com

Фото: Дмитрий Плюзин/facebook.com

В Челябинске умер главный врач и гендиректор сети стоматологических клиник City Smile. Коллеги сообщают, что он скончался от коронавируса.

— От нас ушел отличный и открытый парень. Молодой, бесконечно добрый и мягкий. Человек, который всегда развивался и своей энергией тянул к вершинам очень многих, делая их лучше, — рассказал предприниматель Илья Ройтенберг на своей странице в Facebook.

— Не стало нашего друга Дмитрия Плюхина. Корона унесла его жизнь, — сообщил главврач стоматологии Sahar Dent Максим Смагин.

Дмитрию Плюхину было 40 лет. Он закончил Уральскую медицинскую академию по специальности «Врач-стоматолог». Работал также ортопедом и хирургом-имплантологом. Увлекался парусным спортом.

Был кандидатом медицинских наук, помимо клиники работал доцентом в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

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