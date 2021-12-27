В Челябинской области муж и жена два года насиловали собственных сыновей

В заключении жители Троицка проведут 18 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Троицке вынесли приговор супружеской паре, развращавшей собственных маленьких детей. Как сообщили в Троицком городском суде, 31-летнего мужчину и 30-летнюю женщину признали виновными в насильственных действиях сексуального характера относительно лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Супруги с ноября 2017 по август 2019 года несколько раз заставляли двух мальчиков участвовать в удовлетворении своих сексуальных потребностей. Дети в силу возраста не только не могли сопротивляться, но и не понимали значение действий родителей.

Супруги злоупотребляли алкоголем и не заботились о воспитании детей. Из-за этих мальчиков забрали из семьи. Только тогда, после встречи с соцработниками, стало известно о насилии в семье.

Весной 2021 года мужа и жену задержали, а затем заключили под стражу. Позже троичане лишь частично признали свою вину.

Теперь каждого из родителей приговорили к 18 годам заключения. Мужчину отправят в колонию строгого режима, женщину – в колонию общего режима. Оба должны будут проходить принудительное лечение у психиатра.

Помимо пострадавших мальчиков у мужа и жены есть еще два ребенка. В отношении всех четверых детей супругов лишили родительских прав.

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