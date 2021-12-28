В Челябинске возле вокзала три вагона сошли с рельсов

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинске ночью 28 декабря произошла авария на железной дороге. С рельсов сошли три грузовых вагона.

В центральном МСУ на транспорте Следственного комитета сообщают, что при происшествии люди не пострадали. Вагоны потеряли контакт с рельсами, но не опрокинулись.

Известно, что авария произошла во время перестановки вагонов с первого на 13-й подъездной путь, который примыкает к станции Челябинск-Главный.

На месте происшествия сейчас работают следователи, они выясняют, были ли соблюдены железнодорожниками все правила безопасности при работе. Чтобы вернуть вагоны на место, вызвали специальный кран.

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