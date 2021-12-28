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Общество28 декабря 2021 12:57

В Челябинске УФАС приостановило аукцион на строительство дороги за 820 млн рублей

Жалобу на торги подала екатеринбургская фирма
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Закупка проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Закупка проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольная служба приостановила аукцион на строительство автодороги в Челябинске из возможных нарушений в контрактной системе. На заказчика работ (комитет дорожного хозяйства) была подана жалоба от потенциального участника торгов ООО «Норма» из Екатеринбурга. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ведомства, вопрос рассмотрят на заседании комиссии 29 декабря.

— Начальная цена контракта составляет 820 млн рублей. Закупка проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщили в Челябинском УФАС.

Автодорогу планировалось построить по ул. Бейвеля (ул. Чичерина) от ул. С. Юлаева до микрорайона № 47.

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