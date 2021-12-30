В Челябинске заключенные создали огромную снежную скульптуру тигра

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Женщины, которые находятся в челябинской исправительной колонии №5, создали ансамбль снежных скульптур. Все фигуры заключенные раскрасили в яркие цвета. Центром композиции стал огромный тигр – символ следующего года по восточному календарю. Зверя окружают Дед Мороз, Снегурочка, снеговик и елки.

В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что колониях Челябинской области традиционно проводят конкурс на лучшую снежную фигуру, придуманную осужденными и созданную их руками.

В этом году у конкурсантов возникли трудности: с начала зимы выпало мало снега. Лепить тигра и других сказочных героев женщины начали лишь после снегопадов, в последнюю неделю декабря, но все равно успели завершить проект до Нового года

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