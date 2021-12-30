В Челябинской области прививку от коронавируса можно будет сделать в новогоднюю ночь

Медики в выходные не будут отдыхать Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в дни новогодних праздников продолжат работу круглосуточные пункты вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно будет даже в новогоднюю ночь.

В любое время дня и ночи прививки делают по следующим адресам:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Уйское

Районная больница, приемный покой

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

ЖД Вокзал, медпункт

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приемный покой инфекционного отделения

село Агаповка

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения

Куса

Районная больница, приемный покой

Нязепетровск

Районная больница

село Кизильское

Районная больница

село Аргаяш

Районная больница

Миасс

Городская больница №3

18:00 - 21:00

Златоуст

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой

Копейск

Городская больница №1

Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Обычные, не круглосуточные прививочные пункты в торгово-развлекательных комплексах прервут работу 1 января и 7 января, но в остальные выходные дни будут открыты. Желающие защититься от коронавируса смогут вакцинироваться по следующим адресам:

Челябинск

с 3 по 6, 8 января

ТРК «Алмаз»

14:00 - 18:00

Магнитогорск

с 3 по 6, 8, 9 января

ТЦ «Казачий рынок»

12:00 - 16:00

ТРК «Гостиный двор»

12:00 - 16:00

ТРК «Континент»

12:00 - 16:00

Миасс

Администрация города

с 2 по 6, 8, 9 января

10:00 - 14:00

Златоуст

с 2 по 9 января

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж

10:00 - 17:00

Кыштым

с 3 по 6, 8, 9 января

ТК «Радуга»

10:00 - 14:00

Сатка

с 2 по 9 января

Дворец им. Строитель

14:00 - 19:00

Чесма

30 декабря

ТЦ «Магнит»

10:00 - 14:00

2, 4, 6, 8 января

ТЦ «Магнит»

10:00 - 13:00

Челябинцы со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января смогут прийти на прививку также в КРК «Мегаполис». Большой центр вакцинации там будет открыт с 10:00 до 20:00.

В региональном минздраве уточнили, что во все дни январских каникул, кроме 2 и 7 января, южноуральцев будут прививать против коронавируса в поликлиниках по месту жительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru