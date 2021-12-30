Губернатор Алексей Текслер перед Новым годом подарил челябинской школьнице щенка

Фото: alexeytexler.official / Instagram.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исполнил новогоднее желание школьницы Маши и подарил ей щенка породы шпиц. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

— Надеюсь, шпиц принесет в их семью счастье. Маша замечательная: хорошо учится, собирается поступать в медицинский. Пусть у нее все сложится благополучно. Пусть в Новом году сбываются все мечты! — пишет Текслер.

Фото: alexeytexler.official / Instagram.com

По словам губернатора, Маша написала ему в директ новогоднее пожелание, которое его очень тронуло. Девочка заявила, что очень хочет собаку и осознает ответственность по ухаживанию за животным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru