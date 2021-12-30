Мэрия Челябинска ответила на критику архитектурной подсветки домов

Фото: управление архитектуры Челябинска

Управление архитектуры Челябинска ответило на критику архитектурной подсветки, которую установили на домах по проспекту Ленина. По словам властей, работы выполнены согласно правилам содержания фасадов, так как у всех зданий на гостевых маршрутах должно быть архитектурное освещение.

— Архитектурно-художественная подсветка должна быть эстетически привлекательной и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам освещенности: иметь безопасный спектр излучения, не засвечивать окна и не нарушать комфорт жильцов, — подчеркнули в управлении архитектуры.

При этом в ведомстве добавили, что проспект Ленина является улицей с архитектурным разнообразием исторических зданий. В связи с этим для каждого здания там выбиралась соответствующая подсветка.

— Сталинки соседствуют со зданиями эпохи индустриального домостроения. Например, с башнями Вулыха. Монументальные, строгие, с аскетичными фасадами и геометрическими формами они создают сильный контраст с постройками предыдущих эпох. Эти здания благодаря контрасту стали яркими доминантами проспекта Ленина. Для них мы предложили использовать контурную и локальную подсветку: осветить технический этаж — верхние горизонтальные элементы простой геометрической формы, а также детали фасада. Контурную подсветку вы уже видели, а локальная появится позднее, — заявили в управлении архитектуры.

В случае если жителям соседствующих домов мешает по ночам архитектурная подсветка, то их призвали написать обращение в Роспотребнадзор. Однако , по заверениям чиновников, освещение было сделано таким, чтобы оно не мешало и не было сильно ярким.

Ранее в соцсетях подсветку домов на проспекте Ленина раскритиковал урбанист Лев Владов. Он заявил, что освещение только «уродует» внешний вид зданий.

Напомним, архитектурную подсветку в Челябинске включили 27 декабря на пяти многоэтажных домах проспекта Ленина. Еще на шести зданиях сейчас ведется монтаж. Всего должно быть подсвечено 23 дома. Полностью выполнить работы обещают к апрелю 2022 года.

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