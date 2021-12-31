Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 декабря 2021 4:51

В Магнитогорском Кафедральном соборе проходит панихида по жертвам обрушения дома в 2018 году

Челябинская область скорбит и вспоминает события трехлетней давности
Ольга ЩАПИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предновогодний день 2018 года навсегда изменил жизнь промышленного города.

Предновогодний день 2018 года навсегда изменил жизнь промышленного города.

Фото: Евгений ЧУФАРОВ

В Челябинской области почтят память погибших в магнитогорской трагедии, когда в результате обрушения многоэтажного дома погибли 39 человек. Как сообщает Магнитогорская епархия, 31 декабря 2021 года в Кафедральном соборе Вознесения Христова после Божественной литургии пройдет панихида по жертвам трагедии, произошедшей в результате обрушения дома в Магнитогорске.

Вспомнить о трагедии и почтить память погибших призвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем обращении к жителям региона он отметил, что сочувствует и сопереживает семьям, которых коснулась эта трагедия, а также поблагодарил спасателей, врачей, психологов, волонтеров и всех, кто пришел на помощь в ту новогоднюю ночь.

— Мы всегда будем помнить о тех страшных событиях и о тех, кого забрала эта трагедия, — сказал губернатор.

31 декабря 2018 года в 6 утра в доме № 164 по проспекту Карла Маркса произошел взрыв. В результате обрушения погибли 39 человек.

Воспоминания пострадавших, очевидцев и тех, кто участвовал в спасении, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru