Челябинцы смогут следить за общественным транспортом по приложению

Следить за транспортом будет удобнее. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в 2022 году появится система, которая будет отслеживать передвижение общественного транспорта. Согласно документации на сайте госзакупок, на разработку потратят 6 млн рублей.

Планируется создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет увидеть перемещение транспортных средств в режиме реального времени, построить маршрут, пополнить счет проездного билета, посмотреть баланс средств», — сообщили в ведомстве. Интеллектуальная транспортная система Челябинской области следить за общественным и школьным транспортом, машинами скорой помощи и жилищно-коммунального хозяйства, транспортом, закрепленным за чиновниками.

Предусмотрен также просмотр на электронной карте маршрутной сети региона. В техзадании прописана возможность посмотреть, где находится и куда движется транспорт, госномер, имя водителя, скорость движения.

В Минцифре сообщили, что доступ к системе будут иметь и пассажиры через приложение. Для них предусмотрена информация о перемещении общественного транспорта в реальном времени, пополнение счета проездного билета.

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