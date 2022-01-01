От коронавируса в Челябинской области умерли 27 человек

За сутки коронавирусом заразились двое школьников
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области от коронавируса умерли за сутки 27 человек. Всего за это время COVID-19 подтвердился у 468 человек. Из них — двое школьников.
Из больниц выписали 479 человек. На лечении остаются 2413 южноуральцев. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больницы 137 460 пациентов.
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