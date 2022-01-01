Губернатор Алексей Текслер вместе с семьей прогулялся по ледовому городку и новой набережной в Челябинске

К прогулке также присоединилась мэр Наталья Котова. Фото: Александр Емельянов

Губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей решил посетить ледовый городок и новую набережную в Челябинске. К прогулке в первый день нового года присоединилась и мэр Наталья Котова.

Алексей Текслер и Наталья Котова оценили, как проходят гуляния на площади Революции. Они осмотрели ледовые фигуры, горки и зашли в гости к Деду Морозу. Затем направились к новой набережной возле реки Миасс. Но перед этим Текслер вместе с семьей прошелся по Кировке.

Также губернатор и мэр во время прогулки фотографировались с южноуральцами, которые к ним подходили с этой просьбой.

Фото: Александр Емельянов

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