В Челябинске продавцы бросили на торговой площадке нераспроданные сосны и ели

Фото: Валентина Волкова / Youtube.com

В Челябинске не все продавцы после празднования Нового года стали вывозить елки на утилизацию, а вместо этого бросили их на торговых площадках и уехали. Свалку из деревьев обнаружили 1 января на пересечении проспектов Победы и Свердловского.

Торговцы елок не только не вывезли товар, но и оставили после себя мусор и деревянные поддоны. Теперь все это придется убирать администрации района.

Согласно правилам, продавцы сосен и елей должны за собственный счет утилизировать нераспроданные остатки товаров. Они обязаны вывозить деревья на полигон ТБО в Полетаево. Это прописано в договоре на предоставлении торгового места на елочных базарах.

Напомним, Челябинский зоопарк готов принять определенное количество елок и сосен для того, чтобы обустроить свои вольеры. Деревья без новогодних украшений можно привезти с 2 по 10 января к зданию учреждения на улице Труда, 191. Принимать елки и сосны будут с 9:00 до 16:00.

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