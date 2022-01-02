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Происшествия2 января 2022 4:44

Пассажиров рейса Челябинск — Ростов-на-Дону высадили из самолета прямо перед вылетом

Из-за технических проблем рейс задержан уже на четыре часа
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Спустя два часа пассажирам раздали воду

Спустя два часа пассажирам раздали воду

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В аэропорту Челябинска задержали рейс авиакомпании «Азимут» в Ростов-на-Дону. Пассажиры уже сидели в самолете, но их высадили «из-за необходимости технической проверки». Рейс выполняется на самолете Sukhoi Superjet.

— Нас высадили где-то в 6:30. На табло время отправления 8:20, но мы до сих пор ждем, — рассказала пассажирка рейса Вероника. — Ничего не говорят, сидим читаем что делать. Спустя два часа дали воду.

Пока готовился материал на онлайн-табло челябинского аэропорта обновили время вылета. Теперь отправление ожидается в 09:45.

Обновлено 9:55.

Как уточнили в пресс-службе АО «Челябинское авиапредприятие», все проблемы устранены и сейчас идет посадка. Пассажиры подтвердили, что они уже едут в автобусе к самолету.

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