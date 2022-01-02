Два человека погибли во время ночного пожара в деревне под Челябинском

Фото: 74.mchs.gov.ru

ЧП произошло в пятом часу утра в деревне Ялтырова Аргаяшского района. Сообщение о ЧП поступило в 4:45, пожарные прибыли на место в 05:00.

— В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники, — сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

Полная ликвидация объявлена в 9:10. В доме обнаружили двух мужчин 55 и 58 лет. Больше никого на месте не было. Причина возгорания устанавливается.

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