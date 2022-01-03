Челябинский студент получил грант на разработку программы по отслеживанию выбросов автомобилей по видеокамерам

Кирилл Хазюков с командой проекта уже выполнил часть работы. Фото: ЮУрГУ

Студент Института естественных и точных наук ЮУрГУ Кирилл Хазюков получил грант на создание программы для автоматического отслеживания выбросов автомобилей в рамках конкурса УМНИК. Программа, разработкой которой занимается команда проекта, будет собирать данные с камер видеонаблюдения и анализировать их на предмет превышения количества выбросов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В вузе отмечают, что проект уникален, так как методика позволит получать данные и количестве и структуре загрязняющих веществ в режиме реального времени.

— Если обобщить задачу как «мониторинг выбросов», то инновационность нашего подхода заключается в непрерывном анализе экологической обстановки и отсутствии видимой задержки в получении актуальных данных о выбросах от автотранспорта. Мы считаем эти достоинства нашего решения в совокупности с большими данными, генерируемые системой, существенно повысят эффективность управленческих решений в рамках экологической политики городов, — цитирует Кирилла Хазюкова пресс-служба вуза.

На данный момент уже созданы программные компоненты, которые будут выявлять, классифицировать и рассчитывать скорость машин, определять параметры трафика и рассчитывать выбросы вредных веществ сети типов. В ближайшее время команда проекта займется проработкой пользовательского интерфейса, тестирование, отладку системы и подготовку серверного оборудования.

В вузе не могут пока сказать, насколько широкое распространение получит разработка. Но теоретически такая система должна быть в каждом крупном городе.

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