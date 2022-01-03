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Происшествия3 января 2022 11:57

В снегопад в Челябинской области в аварии погиб 50-летний пассажир иномарки

Водителя увезли в больницу
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением. Фото: ГИБДД Челябинской области

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня, 3 января, в 13:50 на 201 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск на территории Агаповского района в результате ДТП погиб пассажир иномарки, женщину-водителя увезли в больницу.

Погиб пассажир Hyundai Solaris. Фото: ГИБДД Челябинской области

Погиб пассажир Hyundai Solaris. Фото: ГИБДД Челябинской области

— По предварительным данным 46-летний водитель Hyundai Solaris на изгибе дороги вправо не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где втолкнулась с Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которой находился 34-летний водитель, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии погиб 50-летний пассажир Hyundai Solaris, а водителя — госпитализировали.

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