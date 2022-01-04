В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 27 человек

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 4 января 2022 года, за прошедшие сутки в регионе подтвердили 400 случаев коронавируса. При этом выздоровели 417 южноуральцев, а еще 2 276 пациентов остаются на лечении. Помимо этого, за сутки от ковида умерли 27 человек

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 148 522 случая заболевания. Болезнь перебороли 138 792 человека.

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