В Челябинске мать пожаловалась, что ее детям не достались новогодние подарки от соцзащиты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске мать пожаловалась, что двум ее детям не достались новогодние подарки от соцзащиты. Свое недоумение женщина высказала в социальных сетях, в группе «А. Л. Текслер, помоги».

— Я каждый год получаю подарки на двоих детей. В этом году не получили подарки в соцзащите Калининского района, 27 декабря сказали, что подарки закончились, и не только мне, — написала в посте Алена Степановна.

Женщина переживает, что положенные подарки кто-то мог украсть, и намерена принципиально идти до конца и добиваться справедливости.

Как оказалось, новогодние кульки действительно получили не все желающие. Одна из таких матерей попыталась успокоить женщину и заверила, что скоро придет новая партия подарков.

— Подождите немного. С января новая партия поступит, как так вам этого не сообщили? Я вот получила, а в списках не было, и таких много мам. Получилось, я вне списка забрала, соответственно, кому-то не хватило. Подождите, должен быть и вашим детям подарок, — уточнила Алиса Антонова.

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