Непривитых челябинцев попросили не приходить на ночные рождественские богослужения

Прихожане должны появляться в церкви только в масках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий попросил не приходить на богослужение в Рождественскую ночь пожилых челябинцев, а также тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.
— Если вы посещаете храм, в котором в день праздника служат две литургии (ночью и утром), пожалуйста, по возможности придите на утреннюю. Это важно, чтобы храмы не переполнялись. Так мы сведем к минимуму риск заражения, — обратился к прихожанам митрополит.
Ради общей безопасности он попросил также провести Рождество дома тех, кто накануне праздника ощутил хотя бы слабые признаки недомогания.
Настоятелям храмов уже поручили проводить торжественные богослужения с соблюдением санитарных норм, сообщили в пресс-службе челябинской епархии. Прихожане должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Божественную литургию в полночь 7 января начнут в челябинских Свято-Симеоновском кафедральном соборе, Богоявленском мужском монастыре, Одигитриевском женском монастыре, Свято-Троицком храме, Александро-Невском храме, Свято-Васильевском храме, Свято-Георгиевском храме и Свято-Сергиевском храме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru