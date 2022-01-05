Непривитых челябинцев попросили не приходить на ночные рождественские богослужения

Прихожане должны появляться в церкви только в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий попросил не приходить на богослужение в Рождественскую ночь пожилых челябинцев, а также тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

— Если вы посещаете храм, в котором в день праздника служат две литургии (ночью и утром), пожалуйста, по возможности придите на утреннюю. Это важно, чтобы храмы не переполнялись. Так мы сведем к минимуму риск заражения, — обратился к прихожанам митрополит.

Ради общей безопасности он попросил также провести Рождество дома тех, кто накануне праздника ощутил хотя бы слабые признаки недомогания.

Настоятелям храмов уже поручили проводить торжественные богослужения с соблюдением санитарных норм, сообщили в пресс-службе челябинской епархии. Прихожане должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Божественную литургию в полночь 7 января начнут в челябинских Свято-Симеоновском кафедральном соборе, Богоявленском мужском монастыре, Одигитриевском женском монастыре, Свято-Троицком храме, Александро-Невском храме, Свято-Васильевском храме, Свято-Георгиевском храме и Свято-Сергиевском храме.

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