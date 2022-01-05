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Здоровье5 января 2022 6:34

В Челябинской области 365 человек за день заболели коронавирусом

Это на 35 меньше, чем днем ранее
Елена КОЛЧИНА
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Уже почти 149 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Уже почти 149 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 365 новых случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 400 новых случаях болезни.

По данным регионального министерства здравоохранения, от Covid-19 сейчас лечатся 2190 человек.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 148 887 жителей Челябинской области.

За день от ковидной пневмонии скончались 27 человек.

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