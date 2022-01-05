В Челябинске столкнулись автобус и две легковые машины

По предварительным данным, пассажиры автобуса н пострадали
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Калининском районе Челябинска днем 5 января случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.
Авария произошла рядом с перекрестком проспекта Победы и улицы Ужгородской.
Тройное ДТП случилось в Калининском районе
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Очевидцы сообщают, что машины получили заметные повреждения.
В ГИБДД города происшествие пока не комментируют.
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