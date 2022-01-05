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Происшествия5 января 2022 11:09

В Челябинске столкнулись автобус и две легковые машины

Маршрутку при ударе сильно помяло
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Егор ПОБЕРЕЙ
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По предварительным данным, пассажиры автобуса н пострадали

По предварительным данным, пассажиры автобуса н пострадали

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Калининском районе Челябинска днем 5 января случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.

Авария произошла рядом с перекрестком проспекта Победы и улицы Ужгородской.

Тройное ДТП случилось в Калининском районе

Тройное ДТП случилось в Калининском районе

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Очевидцы сообщают, что машины получили заметные повреждения.

В ГИБДД города происшествие пока не комментируют.

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