В Челябинске столкнулись автобус и две легковые машины

По предварительным данным, пассажиры автобуса н пострадали Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Калининском районе Челябинска днем 5 января случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.

Авария произошла рядом с перекрестком проспекта Победы и улицы Ужгородской.

Тройное ДТП случилось в Калининском районе Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Очевидцы сообщают, что машины получили заметные повреждения.

В ГИБДД города происшествие пока не комментируют.

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