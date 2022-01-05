Челябинский «Трактор» обыграл «Локомотив» в овертайме

Фото: ХК "Трактор"

«Трактор» 5 января на домашней арене в Челябинске обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:3. Победным счет удалось сделать лишь в овертайме. Решающую шайбу забросил Лукаш Седлак.

Три предыдущих попадания челябинцам обеспечили Тему Пулккинен, Томаш Гика с передач Лукаша Седлака и Сергея Телегина, а также Андрей Стась при поддержке Виталия Кравцова.

Для черно-белых матч 5 января стал первым в наступившем 2022 году. С ярославским «Локомотивом» «Трактор» уже встречался: в гостях челябинцы выиграли также в овертайме со счетом 2:1.

Отметим, что до встречи с «Локо» черно-белые выиграли четыре матча подряд, поднявшись на первое место в общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

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