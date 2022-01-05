В Челябинской области похолодает до -37 градусов

Южноуральцам придется одеться потеплее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинской области предупреждают об экстремальном морозе в ночь на 6 января. По прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится до -26, -31 градуса, а в низинах похолодает до -37. Легче будет лишь в самых южных районах региона: там ночью обещают от -19 до -24 градусов.

Днем 6 января должно потеплеть до -12, -17 градусов, а на западе Челябинской области столбик термометра может подняться даже до отметки в -8 градусов.

И днем, и ночью ветер останется в предках 2-7 метров в секунду, местами может пройти небольшой снег.

Напомним, в Челябинской области действует режим неблагоприятных метеоусловий. Вредные примеси в воздухе не начнут рассеиваться раньше вечера 6 января.

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