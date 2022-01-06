Жительница Челябинска продает 10-рублевую монету за 50 млн. Почему такая накрутка?

Монета с дефектом подорожала в 500 тыс. раз!
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Обычно бракованные изделия продают с большой скидкой, но иногда дефект становится «фишкой». Так жительница Челябинска решила быть 10-рублевую монету за 50 млн рублей! Объявление появилось на Avito, сообщает ИА «Уральский меридиан».
К слову дефект может заметить только очень внимательный нумизмат: год выпуска и надпись «Банк России» на бракованной монете находятся на оборотной стороне, а надпись «55 лет Великой Победы» — на лицевой стороне.
Скрин: Avito.ru
На сайте бесплатных объявлений владелица монеты зарегистрировалась недавно и буквально на следующий день выставила объявление.
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