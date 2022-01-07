В Челябинской области из закрытого частного пансионата для пожилых пропали 58 человек

Людей вывезли из дома престарелых перед Новым годом. Фото: Алексей ФОКИН

В Копейске перед Новым годом пропали 58 постояльцев частного интернета для людей пожилого возраста и инвалидов. По данным родственников этих людей, их в неизвестном направлении вывезли из учреждения 30 декабря. Куда отправили пациентов дома престарелых, близким изначально не сообщили. Само же здание пансионата по решению суда закрыто на замок.

Позднее, когда на ситуацию обратили внимание СМИ и блогеры, инцидент прокомментировали в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. По данным ведомства, служба судебных приставов связалась со всеми родственниками постояльцев дома престарелых.

— Всего в учреждении находилось 58 человек. Служба судебных приставов установила связь со всеми родственниками. 9 человек были возвращены в семьи. 49 граждан в рамках исполнительного производства с их согласия вывезены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания, —сообщили в ведомстве.

Также в минсоцотношений рассказали о горячей линии для родственников постояльцев пансионата. Она работает по телефону 8-908-811-30-80 ежедневно с 10.00 до 18.00.

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