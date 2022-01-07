Челябинский митрополит призвал отметить Рождество в кругу семьи

Верующие пришли на ночную службу. Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

7 января православные жители Челябинской области празднуют Рождество Христово. В храмах в ночь с 6 на 7 января состоялась Божественная литургия. Одну из них провел в Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

— Пусть этот праздник объединит ваши семьи. Соберитесь семейным кругом. Пригласите детей и внуков. Отпразднуйте вместе Рождение Бога, чтобы Он был в наших сердцах, в нашей жизни, — сказал в своем послании митрополит Алексий.

Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

Также с праздником жителей региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В эти праздничные дни мы испытываем особое чувство причастности к многовековым традициям, к историческому, культурному, духовному наследию нашего народа. Уверен, что христианские ценности милосердия, сострадания, любви к ближнему всегда будут оставаться нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений, помогая сохранять мир и взаимоуважение на нашей многонациональной земле.

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