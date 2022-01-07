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Здоровье7 января 2022 8:19

В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек

Такую статистику опубликовал Минздрав
Олег КОСТЕНКО
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Также за это время выявили 321 случай заболевания.

Также за это время выявили 321 случай заболевания.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли 28 человек. У всех ковид был основным заболеванием. Всего за это время COVID-19 подтвердился у 321 человека. Школьников среди них нет.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, из больниц были выписаны 354 человека. На лечении остаются 1983 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больницы 140 032 жителя региона.

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