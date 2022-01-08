На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения для движения транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области до вечера продлили ограничения движения на трассе М-5 от Аши до развязки возле Чебаркуля. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

— Ограничение движения на участке с 1548 по 1796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М5 «Урал» вновь продлено до 21:00 часов 8 января, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ограничения для транспорта на трассе М5 «Урал» было введено накануне из-за снегопада и метели. Водителям автомобилей порекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

Фото: Валентина Ваганова

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