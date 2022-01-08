В Миассе подросток вынес из дома пенсионерки стройматериалы на 200 тысяч рублей

Парню грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Миассе из дома 65-летней пенсионерки украли стройматериалы и батареи на 200 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, и вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 15 летний подросток.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Было установлено, что подросток разбил оконное стекло и проник в дом. Украденное имущество вернуть не удалось, поскольку парень распорядился им по своему усмотрению.
В отношении подростка была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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