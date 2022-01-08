Челябинский «Трактор» в гостях всухую выиграл у «Куньлунь Ред Стар»

"Трактор" выиграл в гостях у "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:0. Фото КХЛ.

Первый период оказался безголевым, зато в втором черно-белые «наколотили» в ворота «Куньлуня» четыре шайбы. Голы на свой счет поочередно записали Никита Тертышный, Вячеслав Основин, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев. Отметим, что Тертышный забросил в этом сезоне 23-ю шайбу и стал лучшим бомбардиром команды.

В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Поединок так и закончился со счетом 4:0 в пользу «Трактора». Это уже шестая подряд победа черно-белых в чемпионате КХЛ.

Повторный матч с китайской командой «Трактор» проведет в Мытищах в понедельник, 10 января.

Кстати, сегодня, 8 января КХЛ сообщила, что в трех клубах Лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества игроков и представителей команд. Ближайшие игры с участием этих клубов отменены. На следующей неделе КХЛ примет решение о том будет ли турнир продолжен или приостановлен.

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