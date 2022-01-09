В приюте челябинского зоозащитника Карена Даллакяна появился белый лис и малыши нутрии

Такие милашки появились у Карена Даллакяна. Фото: instagram.com/karendallakyan/

В приюте диких животных «Спаси меня» челябинского зоозащитника Карена Даллакяна произошло двойное пополнение. Трех малышей родила нутрия, а еще ветеринару отдали необычную домашнюю лисицу.

Карен Даллакян только недавно вернулся из Танзании, где следил за освоением территории спасенными львом Симбой и леопардом Евой. И сразу хорошие новости. Нутрия преподнесла сразу трех малышей. Их фотографии уже выставили в аккаунте приюта.

Фото: instagram.com/karendallakyan/

Новый друг появится и у лисиц. Его безвозмездно отдала молодая пара. Как рассказал Карен Даллакян, хозяева не справились с содержанием молодого лиса, поэтому решили отдать его в другие руки. Ветеринар уже провел операцию по кастрации и отправил лисенка на карантин — вынужденную меру, чтобы не заразить животных. Как только карантин закончится, лисенка необычного окраса переведут к другим лисам.

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