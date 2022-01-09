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Происшествия9 января 2022 6:16

В Челябинской области пропал 12-летний мальчик

Подростка ищут несколько суток
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Ребенок пропал еще 7 января.

Ребенок пропал еще 7 января.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Миассе Челябинской области ищут пропавшего 12-летнего ребенка. Мальчик ушел из дома еще днем 7 января, с тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно.

Подросток сказал, что пойдет гулять, но домой не вернулся. Он был одет в черно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черную шапку. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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