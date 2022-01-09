Во время каникул о социальной дистанции уже забыли.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 275 человек. Скончались 27 пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона.
По данным ведомства, среди заразившихся школьников нет. И это несмотря на то, что, например, в ледовом городке не соблюдается социальная дистанция: все дети и взрослые стоят в очереди на горки близко друг к другу.
За сутки из больниц выписали 262 пациента. Сейчас с коронавирусом продолжают бороться 1945 южноуральцев.
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