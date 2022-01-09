В аэропорту Магнитогорска из-за непогоды задержали авиарейсы

Сейчас работники аэропорта расчищают взлетную полосу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня, 9 января, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска Челябинской области задержали три регулярных авиарейса. Как сообщили в транспортной прокуратуре, не смогли вылететь самолеты в Новосибирск и два рейса в Москву.
— Зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 несовершеннолетних, — прокомментировали в прокуратуре.
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