Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 7:41

В аэропорту Магнитогорска из-за непогоды задержали авиарейсы

Пассажиры трех самолетов застряли в Челябинской области
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас работники аэропорта расчищают взлетную полосу.

Сейчас работники аэропорта расчищают взлетную полосу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 9 января, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска Челябинской области задержали три регулярных авиарейса. Как сообщили в транспортной прокуратуре, не смогли вылететь самолеты в Новосибирск и два рейса в Москву.

— Зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 несовершеннолетних, — прокомментировали в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru