В аэропорту Магнитогорска из-за непогоды задержали авиарейсы

Сейчас работники аэропорта расчищают взлетную полосу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 9 января, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска Челябинской области задержали три регулярных авиарейса. Как сообщили в транспортной прокуратуре, не смогли вылететь самолеты в Новосибирск и два рейса в Москву.

— Зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 несовершеннолетних, — прокомментировали в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru