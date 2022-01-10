За новогодние каникулы 10 человек погибли в ДТП в Челябинской области

В выходные не обошлось без аварий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области с 31 декабря по 9 января случилось 73 ДТП. В авариях погибли 10 человек, еще 103 человека получили травмы. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.

За время новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции в регионе поймали 295 водителей-бесправников.

Еще 437 водителей, остановленных полицейскими на дорогах, оказались пьяны либо отказались проходить тест на состояние опьянения. Всем им грозит лишение прав на управление автомобилем на срок от полутора лет и штраф в сумме 30 тыс. рублей.

53 южноуральца оказались злостными нарушителями: в праздничные выходные их повторно поймали за рулем в состоянии опьянения. Любителям алкоголя грозит уголовная ответственность, они могут отправиться за решетку на срок до 2 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru