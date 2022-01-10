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Общество10 января 2022 6:29

В Челябинске откроется 6 крещенских купелей

Окунуться можно будет 18 и 19 января
Ольга ЩАПИНА
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Крещенские купания традиционно проходят на трех водоемах Челябинска.

Крещенские купания традиционно проходят на трех водоемах Челябинска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 18 января начнут работать 6 крещенских купелей. 2 из них будут оборудованы на Шершневском водохранилище, 2 — на озере Смолино и еще 2 — на Первом озере. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

На официальных местах для крещенских купаний будут дежурить экстренные службы. Время работы купелей — с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января.

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