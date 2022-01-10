В Челябинской области 249 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирус диагностировали более чем у 150 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 249 новы случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 150 373 южноуральцев.

27 человек за последние сутки умерли от ковидной пневмонии.

Сейчас от коронавируса лечатся 1935 жителей Челябинской области.

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