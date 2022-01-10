На месте скорая и реанимация. Фото: achnov/vk.com
В Челябинске легковушка влетела в киоск «Роспечати» на остановке «Поселок Бабушкина» на улице Братьев Кашириных. Как сообщают КП-Челябинск очевидцы, могут быть пострадавшие.
— Сейчас проезжала это место, кошмар. Красная легковушка влетела в киоск. На месте несколько скорых, реанимация. Мне кажется, есть погибшие, — говорит очевидица Светлана.
Подробности выясняются.
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