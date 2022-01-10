Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 7:38

В Челябинске легковушка влетела в киоск «Роспечати» на остановке

На месте скорая помощь и реанимация
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На месте скорая и реанимация. Фото: achnov/vk.com

На месте скорая и реанимация. Фото: achnov/vk.com

В Челябинске легковушка влетела в киоск «Роспечати» на остановке «Поселок Бабушкина» на улице Братьев Кашириных. Как сообщают КП-Челябинск очевидцы, могут быть пострадавшие.

— Сейчас проезжала это место, кошмар. Красная легковушка влетела в киоск. На месте несколько скорых, реанимация. Мне кажется, есть погибшие, — говорит очевидица Светлана.

Подробности выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru