В Челябинске из загоревшегося цеха фабрики матрасов эвакуировали 20 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске загорелся цех фабрики матрасов на Хлебозаводской, 15. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, загорелись б/у вещи на площади 40 квадратных метров.

— Из здания до прибытия пожарных эвакуированы 20 человек. Спали женщину, которая надышалась дымом. Она находится в машине скорой помощи, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На тушение подано 3 ствола «Б», работают 3 звена Газодымозащитной службы, водоснабжение обеспечено от гидранта.

По этому адресу значится фабрика матрасов «Айрин».

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